Des travaux devraient empêcher le passage à niveau de Fourons d'être à nouveau inondé

Des milliers de tonnes de ballast - un lit de cailloux qui fait office d'amortisseur de la voie - ont également été emportées par les récentes inondations. Le ballast a endommagé le poste d'aiguillage du passage à niveau et provoqué un court-circuit au niveau de l'installation après qu'elle a été partiellement immergée.

Le 17 mai, le passage a été inondé pour la quatrième fois en dix ans après une nouvelle crue subite de la Berwinne. Le débordement a mis un kilomètre de voies ferrées sous eau et l'infrastructure ferroviaire a été gravement endommagée. "Nous avons pris des mesures supplémentaires qui permettent à l'infrastructure ferroviaire d'être protégée contre les inondations futures", explique le porte-parole d'Infrabel, Frédéric Petit.

Au cours du chantier, le versement de 5.000 tonnes de ballast permettra au niveau de la voie d'être rehaussé de 30 centimètres, précise Infrabel. Le nombre de ponceaux, qui permettent à l'eau de passer d'un côté à l'autre des voies et éviter qu'elles ne fassent barrages, sera pour sa part doublé et leur surface totale multipliée par quatre. Les travaux seront réalisés au point le plus bas, là où l'eau s'accumule.

Le drainage, effectué via des canalisations parallèles aux voies, sera également amélioré et le bras de la Berwinne sera curé pour accélérer l'écoulement vers la Meuse. Dans un second temps, les équipes d'Infrabel veilleront à mieux protéger les équipements électroniques en les surélevant à l'aide de pilotis.

Le coût des travaux est estimé à un million d'euros.