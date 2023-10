La banque Triodos attaquée en justice pour abus de droit

À ce stade, 250 personnes, regroupées par la plateforme Trioforum.be, ont mandaté l'avocat Laurent Arnauts pour porter leur cause devant le tribunal de l'entreprise. En réalité, les détenteurs et la banque étaient en conflit ouvert depuis que la banque avait suspendu son système de négociation et de rachat des certificats en question. Après trois ans de suspension, Triodos a mis en place un nouveau système qui semble ne pas convenir à une série de détenteurs de certificats qui dénoncent un système fermé et trop compliqué à comprendre pour la plupart des investisseurs. Sans parler de la décote enregistrée depuis la mise en place du nouveau système. On parle d'une perte de valeur de 70%. En Belgique, on dénombre 7.500 détenteurs.

L'avocat Arnauts estime qu'en suspendant le système et en refusant de le remettre en place tel qu'il était avant, la banque a commis une faute qui constitue un abus de droit. C'est sur cette base qu'il compte demander à Triodos de racheter les certificats de ses clients au prix auquel ils l'ont acheté (89 euros au lieu d'une valeur de 30 euros aujourd'hui).