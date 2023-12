L'Afsca rappelle des mini figues des marques Colosseum et Tadal

L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaine alimentaire (Afsca) a retiré de la vente jeudi des "mini figues" des marques Colosseum et Tadal, en raison d'une teneur trop élevée en aflatoxines.

L'Afsca demande de ne pas consommer ce produit et de le ramener au point de vente dans lequel il a été acheté.

Les produits concernés de la marque Colosseum portent les dates de durabilité minimale 11/09/2024, 17/10/2024 et 17/09/2024 et sont conditionnés dans des paquets de 300 grammes. Les produits de la marque Tadal portent quant à eux la date du 24/09/2024 et sont emballés dans des paquets de 250 grammes.