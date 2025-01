Les manifestants craignent une réforme des pensions, notamment des régimes spéciaux: de quoi parle-t-on?

Pour comprendre, on va rappeler la règle générale. Prenons le cas concret de Nicole, 40 ans, fleuriste salariée. Son régime de pension est le régime classique. Elle partira à la pension à 67 ans. C'est l'âge légal pour les personnes nées après le 1er janvier 1964. Pour les autres, c'est 65 ou 66 ans en fonction de la date de naissance. Toutefois, Nicole a le droit de partir un peu plus tôt à la retraite (pas avant 60 ans) si elle parvient à prouver entre 42 et 44 années de carrière.

Puis, on a aussi beaucoup parlé des cheminots. Prenons un autre cas, celui d'André, conducteur de train. Il peut, s'il le souhaite, prendre sa pension à 55 ans. Pour cela, il doit prouver qu'il a travaillé pour la SNCB pendant 30 ans sans interruption à des horaires pas toujours faciles. Très tôt le matin ou tard le soir, sans compter les week-ends et les jours fériés.

Ces régimes spéciaux sont surtout là pour venir compenser une forme de pénibilité du travail. Dans le cas d'André, c'est la flexibilité, les horaires parfois difficiles. Et pour les militaires, c'est la dangerosité du travail.

Certains métiers permettent d'obtenir une pension plus élevée

C'est ce qu'on appelle la règle des tantièmes. On va vous épargner le calcul. Il est question d'un coefficient. Et plus ce coefficient est bas, ce tantième, plus la pension est élevée. Et dans la fonction publique, certains métiers bénéficient d'un tantième plus bas que les autres. C'est le cas notamment des pompiers qui sont en intervention, des militaires et des professeurs d'université.