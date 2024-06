Acquittement pour les supporters du Beerschot poursuivis pour des chants anti-juifs

Le Centre interfédéral pour l'égalité des chances Unia avait porté plainte. La Cellule football de la police avait identifié S.L. (25 ans) et V.V. (24 ans) comme participants aux chants. Les deux protagonistes appartiennent au groupe d'ultras VAK I et au noyau dur des supporters du Beerschot.

S.L. a déclaré qu'il était ivre et qu'il n'avait pas beaucoup de souvenirs. Il n'avait aucun avis sur les chants, ajoutant que ces derniers étaient dirigés contre les supporters du club anversois rival, l'Antwerp, et non contre les juifs. Il a également indiqué ne pas se reconnaître sur les vidéos. V.V. travaillait quant à lui dans le café. Il a nié avoir participé aux chants et a dit ne pas apparaitre sur les images.

Le parquet avait requis un an d'emprisonnement et 800 euros d'amende pour apologie du génocide de la Seconde Guerre mondiale et incitation à la haine ou à la violence.

Mais le tribunal a acquitté les prévenus sur la base du doute: "Les captures d'écran dans le dossier sont très floues et les images elle-mêmes ne sont pas optimales. Sur cette base, aucun des prévenus ne peut être identifié".