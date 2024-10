ANVERS - De Wever reçoit le PTB "pour la galerie"

C'est une spécificité de la nouvelle législation électorale en Flandre: un "droit d'initiative est octroyé à l'élu ayant obtenu le plus de voix de préférence sur la liste qui a récolté le plus de votes. Il permet à cet élu, pendant une période de 14 jours, de constituer un accord de majorité avec d'autres listes, si la sienne n'a pas décroché la majorité absolue. S'il échoue, le droit d'initiative passe à un autre.

Bart De Wever entame donc des consultations avec le PTB (extrême gauche). Non pas qu'il croirait en la possibilité d'un accord, mais parce que "le PTB est un vainqueur des élections et cela, il faut le respecter", a-t-il dit. Les observateurs considèrent que la coalition la plus probable sera une alliance des nationalistes flamands et des socialistes de Vooruit.