Bijoutier ayant abattu un braqueur: le ministère public plaide la confirmation du jugement

Le bijoutier qui avait abattu un braqueur s'étant introduit dans sa boutique à Oostakker (Gand) et qui a été condamné en première instance à dix mois de prison avec sursis devrait se voir infliger la même peine. C'est ce qu'a plaidé le ministère public lundi midi devant la cour d'appel de Gand. Le tribunal correctionnel de Gand a estimé qu'il n'y avait ni contrainte irrésistible, ni légitime défense dans le chef du bijoutier. La défense a pour sa part plaidé à nouveau l'acquittement, estimant que le bijoutier avait "perdu la tête".

Les faits se sont déroulés le 7 juillet 2018 à la mi-journée. Deux hommes armés étaient entrés dans la boutique, située dans la localité gantoise d'Oostakker, et s'étaient emparés de bijoux. Ils étaient armés d'une kalachnikov et d'une arme de poing, mais n'en avaient pas fait usage. Alors qu'ils fuyaient au volant d'une mobylette, le bijoutier les avait poursuivis avec une arme et avait fait feu à quatre reprises. L'un des suspects avait été mortellement touché.

Le deuxième braqueur a pour sa part été condamné à huit ans de prison en 2021.