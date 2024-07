Brésil: six morts lors d'un raid policier dans une favela de Rio

Six personnes ont été tuées par balles mercredi lors d'une opération policière visant un gang de narcotrafiquants dans la favela de la Cité de Dieu, à Rio de Janeiro, ont annoncé les autorités locales.

La police militaire de Rio a expliqué que l'opération avait pour but "de réprimer des vols de véhicules et d'endiguer les tentatives d'expansion territoriale de la faction (criminelle) responsable de la plupart des conflits armés" dans la région.

"Les agents ont été accueillis par des tirs d'un groupe d'hommes armés. Il y a eu un affrontement et six hommes ont été retrouvés blessés. Ils ont été secourus et amenés à l'hôpital Lourenço Jorge", détaille le communiqué de la police.