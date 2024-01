Des avocats se mobilisent devant l'ambassade d'Iran, en soutien à leurs confrères

Une mobilisation rassemblant près d'une vingtaine d'avocats s'est tenue mercredi midi à Bruxelles, devant l'ambassade d'Iran. À l'occasion de la 14e Journée de l'avocat en danger, les professionnels présents ont tenu à exprimer leur soutien à leurs consœurs et confrères iraniens, et dénoncer les atteintes au libre exercice de la profession.

Depuis 14 ans, cette journée entend mettre en lumière la situation d'avocats dans certains pays du monde, en organisant des manifestations simultanées à travers l'Europe. À l'appel de quelque 35 organisations - dont l'Association des avocats européens démocrates (AED), du Syndicat des avocats pour la démocratie (SAD), ou de l'Institut des droits de l'homme du barreau de Bruxelles -, ces journées se sont ainsi déjà portées sur l'Égypte, l'Espagne ou encore l'Azerbaïdjan.

"Parfois victimes d'agressions, de persécutions et de menaces en raison de l'exercice de leur profession, les avocats iraniens sont souvent empêchés de faire leur métier, tout simplement", explique Hélène Debaty, avocate au barreau de Bruxelles et présidente du SAD. Selon elle, le cas de Saleh Nikbakht, l'avocat de la famille de la jeune kurde Masha Amini, constitue un exemple flagrant. "Il est aujourd'hui condamné pour avoir parlé aux médias du dossier et questionné le rapport médico-légal de la défunte", rappelle-t-elle.