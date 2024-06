Détention prolongée pour un homme de 18 ans accusé d'avoir poignardé un autre à Lummen

L'avocat du suspect, Me Joeri Clerix, a confirmé la prolongation de la détention de son client pour un mois. "Il n'a rien à faire derrière les barreaux. Tout le monde est d'accord sur ce point. Le problème est qu'il doit avoir une adresse de résidence pour bénéficier d'un bracelet électronique", a-t-il déclaré. L'homme de 18 ans a été placé sous mandat d'arrêt pour tentative d'homicide involontaire et infraction de la loi sur les armes.

Le suspect et la victime avaient déjà été en contact avant les faits. Les deux hommes, atteints de troubles du spectre autistique, avaient auparavant été expulsés du centre pédagogique pluridisciplinaire Saint-Ferdinand.

Le jour des faits, la victime aurait d'abord donné une gifle au suspect qui aurait alors sorti un petit couteau de cuisine pour poignarder son opposant.

Me Clerix souhaite que son client soit placé sous surveillance électronique le plus rapidement possible, mais cette décision appartient au juge d'instruction. Sans adresse fixe, cela n'est toutefois pas possible. Or, "il ne peut pas séjourner au centre Saint-Ferdinand parce que des amis et connaissances de la victime y séjournent également", a expliqué l'avocat. "Nous espérons qu'une solution sera trouvée", a-t-il conclu.