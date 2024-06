Deux personnes décèdent dans un accident près de Tellin

Deux personnes ont perdu la vie dimanche après-midi dans un accident de la circulation au niveau d'un carrefour entre Tellin et Wavreille, rapporte la presse locale dimanche après-midi.

L'accident s'est produit au croisement de la N899 et de la route reliant les villages de Bure et Bellevaux, à la limite des provinces de Luxembourg et Namur, rapporte le bourgmestre faisant fonction de Rochefort, Julien Defaux. Alors qu'elle circulait sur la nationale, une moto transportant deux personnes est entrée en collision avec un cyclomoteur qui venait de s'engager sur l'axe principal.