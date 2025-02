Disparue il y a six ans, une bichonne est retrouvée saine et sauve à Mouscron: "Je l’ai reconnue tout de suite"

Francine n’y croyait plus. Près de six ans après la disparition d’Oxygène, une petite bichonne disparue mystérieusement en 2019 à Dottignies, celle-ci a été retrouvée à Mouscron. Un retour inespéré, qui a bouleversé cette Mouscronnoise.

"Oxygène venait avec son maître dans l’appartement que j’habitais à l’époque. Elle avait même eu des chiots avec l’un de mes chiens, Diego, qui vit toujours. Je me suis donc occupée d’elle et des chiots. J’en ai gardé un, prénommé Roméo", se souvient Francine.

Malheureusement, les recherches n’avaient rien donné. "La police était venue chez moi à l’époque et je leur avais dit que si on retrouvait le chien, je voulais bien m’en occuper et le garder, puisque c’était la maman de mon Roméo", explique Francine. Mais les années ont passé sans aucune nouvelle de la petite chienne.

Mais la vie a suivi son cours et la Mouscronnoise a perdu contact avec son ami. Jusqu’au jour où celui-ci l’a appelée pour lui annoncer une nouvelle surprenante : Oxygène aurait été enlevée. "Il m’a dit qu’il se promenait avec elle et qu’une voiture s’était arrêtée pour la voler. Je ne savais pas si je devais y croire, mais je lui ai conseillé de porter plainte", se souvient-elle.

Francine reçoit alors un appel qu’elle n’espérait plus. "On m’a appelée dans l’après-midi en me disant qu’on avait retrouvé Oxygène. J’ai dû m’asseoir, je me suis dit que ce n’était pas possible", confie-t-elle, encore sous le choc.

Cependant, la chienne étant toujours enregistrée sous le nom de son ancien propriétaire, Francine ne pouvait pas la récupérer immédiatement. "La police l’a contacté et il a accepté de me laisser le chien, il n’a pas souhaité le récupérer", explique-t-elle.

Des retrouvailles pleines d’émotion

Quelques heures plus tard, la police ramène Oxygène à Francine. "Je l’ai reconnue tout de suite. J’étais vraiment sous le choc, et je le suis toujours !", avoue-t-elle. Malgré son apparence négligée, la chienne semble en bonne santé. "Je l’ai emmenée chez la toiletteuse dès le lendemain. Je pense qu’elle m’a reconnue quand j’ai dit son prénom. Elle a aussi reconnu son fils, mais pas l’autre chien", raconte la septuagénaire, émue.

Une personne m'avait prédit que j'allais la revoir

Aujourd’hui, Francine savoure ces retrouvailles inattendues. "Une personne m’avait prédit qu’Oxygène était loin, mais qu’un jour, j’allais la revoir. Je n’y croyais pas, et ce jour est pourtant arrivé !", confie-t-elle.

Un mystère demeure toutefois : où Oxygène a-t-elle vécu pendant près de six ans ? "J’aimerais savoir, mais je ne le saurai sûrement jamais", conclut-elle.