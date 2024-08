Fuite d'acide sulfurique dans une école de Termonde

Les pompiers ont dû intervenir jeudi au collège Oscar Romero de Termonde alors qu'une cuve d'acide sulfurique débordait à la piscine. La fuite a pu être rapidement colmatée et personne n'a été blessé.

Les pompiers ont été appelés vers 9h20. "L'incident concerne un débordement d'une cuve d'acide sulfurique qui était en train d'être remplie par une entreprise externe", a expliqué la commune. "Les pompiers se sont immédiatement rendus sur place et ont pris les mesures de sécurité adéquates. La fuite a été rapidement colmatée et les pompiers ont nettoyé minutieusement les lieux. Personne n'a été blessé et il n'y a aucun danger pour les riverains."