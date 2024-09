Incendie volontaire bouté à la cantine d'un club de football à Zaventem

L'incendie a été constaté vers 02h30. Lorsque les pompiers sont arrivés sur place, des flammes s'échappaient déjà du bâtiment en bois. D'importants moyens ont été déployés par les pompiers afin de maîtriser le feu, qui a laissé le bâtiment presque entièrement calciné.

"Plus personne ne se trouvait dans la cantine à cette heure-là", a commenté la porte-parole du parquet de Hal-Vilvorde, Sabine Lievens. "Les pompiers n'excluaient pas une potentielle intention malveillante. Le parquet a alors désigné un expert en incendie pour en déterminer la cause, et ce dernier a trouvé des traces de produits accélérants, prouvant que l'incendie a bel et bien été volontairement allumé. Il n'y a pas encore de suspect en vue, l'enquête se poursuit."