Info trafic: quel est l'état des routes ce jeudi matin?

Vous perdez 25 minutes sur l'E19 Anvers-Bruxelles entre Malines-sud et le ring de Bruxelles.

Les premiers ralentissements également sur l'E40 Liège-Bruxelles : vous ajouterez 10 minutes sur votre temps de parcours entre Bertem et Woluwé-Saint-Etienne.

Des ralentissements aussi sur le ring extérieur de Bruxelles entre Braine-l'Alleud et La Hulpe en direction de Zaventem. Vous perdez 10 minutes.

Vous perdez aussi 10 minutes au départ de Daussoulx sur cette E411. En cause, la zone de chantier en direction de Bruxelles.

Un second accident s'est aussi produit sur l'E411 Namur-Bruxelles, à nouveau aux portes de Bruxelles, à hauteur de Jezus-Eik. La bande du milieu est obstruée. Une petite dizaine de minutes perdues depuis Hoeilaart jusqu'au Carrefour Léonard.

Une bande de circulation est soustraite au trafic et vous êtes déjà ralenti 20 minutes sur 11 km en direction de Bruxelles avec des files depuis Affligem à Grand-Bigard.

06h33

Les premières files

Comme chaque matin, à cette heure, c'est l'apparition des premières files sur le ring intérieur de Bruxelles mais encore très légères :

Entre Zellik et Jette (+2 min) puis entre Strombeek-Bever et Machelen (+6 min) et ce en direction de Zaventem.

Début des ralentissements également sur la fin de l'E429 entre Lembeek et Hal.