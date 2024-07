Islamisme radical: le niveau de la menace reste élevé, quel est le profil des auteurs potentiels?

L'islamisme radical est resté la principale menace, selon le rapport annuel de l'Ocam, l'organisme qui évalue la menace terroriste et extrémiste tant en Belgique qu'envers les intérêts belges à l'étranger, et qui en coordonne l'approche.

Huit mois plus tard, le niveau général de la menace n'a toujours pas baissé. "Et cela ne changera pas avant la fin de l'été", souligne Gert Vercauteren, directeur a.i. de l'OCAM. "Nous analysons différents facteurs pour cela", poursuit l'intéressé. Et d'évoquer le nombre de signalements, leur gravité et le nombre dossiers de terrorisme auprès des tribunaux, de la police et des services de renseignement ainsi que la survenance d'événements déclencheurs, comme l'a montré l'attaque du 7 octobre.

Fin 2023, une série d'arrestations ont également eu lieu dans le milieu extrémiste de droite dans plusieurs pays d'Europe, dont la Belgique. La menace extrémiste de droite émane essentiellement d'acteurs isolés mais, depuis quelques années, l'OCAM constate également que de petites cellules ont tenté, ici et là, de devenir opérationnelles au niveau international.

Un cocktail de motifs difficile à définir

Près de la moitié des signalements de menace parvenus à l'OCAM l'année dernière ne pouvaient toutefois être associés à aucune idéologie clairement délimitée. Toutes sortes de théories du complot, de sentiments anti-establishment, mais aussi de problèmes personnels ou psychiques forment souvent un cocktail de motifs difficile à définir, analyse le rapport.