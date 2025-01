"Je suis marquée mentalement à vie": victimes d'agressions sexuelles à Milan, Laura raconte le calvaire vécu par son groupe d'amis

Un groupe de jeunes Liégeois a vécu une nuit de Nouvel An traumatisante à Milan, marquée par des agressions sexuelles et un sentiment d'impuissance face à l'inaction des autorités. Laura se dit "marquée mentalement à vie".

Agressions sexuelles en pleine foule

En tentant de se réfugier près des galeries entourant la place, les jeunes ont été encerclés par une foule d'environ 50 à 100 personnes. "C'est là qu'on a subi les attouchements. Trois filles sur quatre ont été agressées sexuellement, dont moi. On m'a mis la main dans la culotte", explique Laura, encore sous le choc. Les garçons du groupe ont tenté de défendre leurs amies, mais ils étaient dépassés par le nombre d’agresseurs. Laura n'oubliera jamais le regard de ses agresseurs ce soir-là : "C’était vraiment un regard noir qu’on ressentait comme de la haine et de la violence. Comme si ce geste était prémédité. Ils savaient ce qu’ils faisaient et ce regard nous a traumatisé pour notre vie entière".

Les agresseurs, âgés de 20 à 40 ans selon les témoignages, criaient des insultes envers l'Italie et la police. Laura se souvient : "On essayait de se défendre, mais c'était impossible. Heureusement, un Italien dont la femme avait aussi été agressée m'a aidée à sortir de la foule. Il m'a pris par la main et m'a sorti de cet enfer. Sans lui, je ne serais plus là aujourd'hui", assure-t-elle. La police est présente sur l'illustre place de Milan, mais elle est impuissante : "Y’a une policière sur la plazza, une femme en pleurs, qui dit :'Je ne sais rien faire'", déplore Laura. "Ils n’ont pas pu nous aider et arrêter cette misère malgré nos hurlements."

Plainte

Après avoir retrouvé leurs amis et signalé les agressions à la police, la réponse des forces de l'ordre a été glaçante : "Ils nous ont dit que cela ne servirait à rien et nous ont simplement dit ‘ciao’"