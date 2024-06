Jusqu'à six ans de prison pour une bande qui a volé des millions d'euros en bitcoins

Le parquet a requis, jeudi devant le tribunal correctionnel de Malines, des peines allant jusqu'à six ans d'emprisonnement assorties d'amendes jusqu'à 160.000 euros à l'encontre de 11 prévenus poursuivis pour escroquerie, fraude informatique, faux en informatique, fraude aux moyens de paiement et appartenance à une organisation criminelle.

La bande s'était également présentée pour la vente d'une villa à Coxyde. Après une première rencontre, une opération d'infiltration avait été mise en place, en octobre 2021. Avant que l'arnaque ne se produise, la police était intervenue et trois personnes avaient été appréhendées. Des perquisitions avaient, dans le même temps, été menées à Bruxelles et Charleroi, et le reste de la bande avait été interpellé.

Jeudi, le parquet a requis six ans d'emprisonnement et 160.000 euros d'amende contre le principal prévenu et jusqu'à trois ans et 80.000 euros pour les autres. Cinq prévenus ont fait défaut. Les autres ont plaidé l'acquittement ou ont minimisé leur rôle.

L'éleveur s'est constitué partie civile. Outre un préjudice moral de 5.000 euros, il réclame 7,6 millions d'euros de dommages et intérêts, soit l'équivalent de ses bitcoins au moment où le cours de cette cryptomonnaie était au sommet en 2021.