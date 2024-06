La circulation partiellement interrompue dans la rue royale au moins jusqu'à jeudi

La circulation est toujours interrompue dans les deux sens de la rue royale à Saint-Josse à la suite de l'effondrement partiel d'un bâtiment, a indiqué mercredi la police locale de Bruxelles-Nord (Schaerbeek/Evere/Saint-Josse-ten-Noode). Les trams de la Stib ne peuvent pas rouler non plus.

Le bâtiment est situé sur le carrefour de la Chaussée de Haecht et de la rue Traversière et jouxte l'église du Gesù. L'immeuble était vide et devait être démoli. Les travaux à cet effet avaient déjà débuté, mais aux alentours de 21h25 mardi, le bâtiment s'est soudainement effondré. Trois véhicules ont été endommagés et les pompiers de Bruxelles se sont rendus sur les lieux, accompagnés de limiers, à la recherche d'éventuelles personnes sous les décombres. Les hommes du feu indiquent qu'aucune victime n'est à signaler.

"Nous sommes soulagés qu'il n'y ait pas de victimes et qu'aucun nouvel effondrement n'ait eu lieu durant la nuit", indique la porte-parole de la zone de police, Audrey Dereymaeker. "Pour mettre en place une zone de sécurité et éviter de futurs effondrements, la circulation dans la rue royale reste interrompue entre la rue Brialmont et la rue Saint-François. La circulation des trams est également interrompue. Ces mesures se maintiendront au moins jusqu'à jeudi. Nous demandons aux personnes de suivre les déviations."