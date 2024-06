La directrice de la crèche et Opgroeien font appel dans le dossier du bébé secoué

Dans l'affaire du bébé secoué dans une crèche gantoise, l'agence Opgroeien - l'équivalent de l'ONE en Flandre - et l'ancienne directrice de l'établissement feront appel de la décision du juge d'instruction, qui a rejeté leur demande d'enquête complémentaire. C'est ce qu'ont confirmé mercredi l'agence et l'avocat de l'ancienne directrice.

Une petite fille de six mois avait été grièvement blessée au sein de la crèche "'t Sloeberhuisje" et avait ensuite succombé à ses blessures à l'hôpital le 18 février 2022. Le jeudi 17 février au matin, l'UZ Gent avait informé le parquet qu'un bébé avait subi un grave traumatisme cérébral dans des circonstances peu claires. La fillette avait été amenée au service des urgences de l'hôpital gantois un jour plus tôt, à la suite d'un appel de la crèche de Mariakerke.

Le parquet de Flandre orientale avait nommé un médecin légiste et un juge d'instruction avait placé l'établissement sous scellés.