La ministre des Pensions, Karine Lalieux, renversée par une voiture en se rendant à la manifestation à Bruxelles

Karine Lalieux rassure toutefois, plus de peur que de mal : "Je tiens à rassurer tout le monde : je vais bien et je ne suis pas en danger".

La ministre, qui ne précise pas si elle a été blessée ou non dans l'accident, a été prise en charge par les secours. "Je souhaite adresser un immense merci aux services publics pour leur réactivité et leur professionnalisme. Que ce soit la police, les ambulanciers, les équipes médicales et de la STIB, chacun a fait un travail remarquable et je leur suis profondément reconnaissante".

Elle conclut son message en appelant à la précaution : "Soyez attentifs et prudents, que ce soit en voiture ou à pied".