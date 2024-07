La troisième victime de la tour Kennedy est décédée des suites d'une maladie respiratoire

Dimanche, le bourgmestre de Liège a également rendu hommage à cette troisième victime et a annoncé la création éventuelle d'une cagnotte au profit des familles des victimes. "Au nom du collège et du conseil, je présente mes plus sincères condoléances à la famille et aux proches de ce résident", a écrit Willy Demeyer. "La collaboration et la solidarité ont été au cœur de ces événements et vous êtes nombreux à demander comment faire un don en faveur des victimes. Nous devrions communiquer ce lundi le numéro de compte sur lequel vous pourrez effectuer celui-ci".