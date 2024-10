La veuve de Jozef Chovanec et l'État slovaque font appel de la décision de non-lieu

La veuve de Jozef Chovanec et l'État slovaque ont interjeté appel lundi à la suite de la décision de non-lieu rendue le mercredi 25 septembre dernier par la chambre du conseil de Charleroi pour l'ensemble des 31 inculpés dans le dossier relatif au décès de Jozef Chovanec, un citoyen slovaque. "Il y a des motifs suffisants pour faire appel de la décision", a commenté Me Lennert Dierickx, avocat de la veuve de Jozef Chovanec.

Un appel a été interjeté contre la décision de non-lieu par la veuve de Mr Jozef Chovanec et par l'État slovaque. Selon Me Lennert Dierickx, l'un des avocats de Henrietta Chovancova, il existe des motifs suffisants pour faire appel. "Les deux parties ont décidé de faire appel pour une raison très simple. Nous sommes toujours convaincus qu'il existe des motifs suffisants pour faire appel et pour qu'il y ait un débat au fond lors d'un procès. Il existe des indices suffisants de culpabilité dans le dossier", a commenté l'avocat.