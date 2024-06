L'administratrice de l'ULiège veut reprendre son poste après un arrêt du Conseil d'État

Anne Girin avait introduit un recours en extrême urgence auprès du Conseil d'État, qui lui a donné gain de cause en suspendant la décision du CA de l'ULiège.

La Haute juridiction "a considéré d'une part que Mme Girin subissait un préjudice grave du fait de la publicité donnée à son sort par l'université et, d'autre part, que la procédure d'évaluation pouvait être contestable car elle ne se fondait pas sur les critères d'évaluation prévus par la loi", a expliqué à Belga Me Eric Lemmens, l'un des avocats de Mme Girin. Le Conseil d'État a également jugé, selon Me Lemmens, que "reprocher (à l'administratrice générale) de ne pas avoir atteint l'ensemble de ses objectifs après deux ans sur un mandat de quatre signifiait devoir prouver qu'elle ne pouvait le faire dans les deux années suivantes".

Les avocats d'Anne Girin indiquent que celle-ci "entend réintégrer ses fonctions d'administratrice de l'ULiège sans délai et espère que son mandat pourra se poursuivre dans la sérénité".