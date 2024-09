L'affaire de droit pénal social concernant Tony Coonen reportée

Le tribunal correctionnel de Hasselt a été contraint, lundi matin, de reporter l'affaire de droit pénal social concernant l'ancien dirigeant de la caisse d'assurance maladie socialiste "De Voorzorg Limburg" en raison de l'absence d'un juge pour cause de maladie. Tony Coonen est soupçonné d'emplois fictifs par l'intermédiaire de son entreprise Panta Rhei.

Il aurait en effet déclaré sa compagne et sa fille comme employées alors qu'elles ne l'étaient pas, ce qui leur aurait permis de se constituer des droits sociaux de manière frauduleuse.

Le volet lié à la corruption sera introduit le 20 septembre devant le tribunal. La chambre du conseil de Hasselt avait décidé en mai dernier de renvoyer l'ancien dirigeant du Voorzorg Limburg ainsi que huit autres personnes devant le tribunal correctionnel dans le cadre d'une vaste affaire de corruption.

Le quinquagénaire, dépeint dans les médias comme un homme animé par la soif de pouvoir et d'argent, est soupçonné de corruption active et passive, d'abus de confiance et de conflits d'intérêts. Quatorze sociétés sont également renvoyées devant le tribunal.