Le bourgmestre de La Panne pas interrogé après la perquisition de la maison communale

Des enquêteurs de la police judiciaire fédérale (PJF) ont perquisitionné, lundi, la maison communale de La Panne et le commissariat de police de la zone de police Westkust (La Panne, Coxyde, Nieuport) à Coxyde dans le cadre d'une enquête menée par un juge d'instruction bruxellois. Les téléphones portables et ordinateurs du bourgmestre de La Panne, Bram Degrieck, et du chef de la zone de police, Nicholas Paelinck, ont notamment été saisis.

L'enquête aurait débuté à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile. "Mais nous ne savons pas de qui vient cette plainte et contre qui elle est dirigée", a précisé Me Vandenbussche.