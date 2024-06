Le corps du bébé de Cathy Y. n'a jamais été retrouvé

L'avocate générale Barbara Marganne a débuté mardi vers 14h00 la lecture de son acte d'accusation devant la cour d'assises de Namur. Le jury composé de quatre hommes et huit femmes devra trancher sur la culpabilité de Cathy Y. accusée d'un infanticide remontant à 2012.

Les secours ont été appelés le 6 juin 2012 vers 02h00 du matin à Houdremont, où Cathy Y. résidait avec son mari et ses 2 enfants. L'accusée saignait abondamment mais a affirmé aux services de secours qu'elle n'était pas enceinte. Elle a néanmoins précisé avoir senti des contractions, qu'un "truc est tombé dans les toilettes" et qu'elle avait eu ses dernières règles environ un an auparavant.

Les médecins qui ont examiné Cathy Y. à l'hôpital ont relevé tous les signes d'une grossesse et d'un accouchement, notamment un placenta et un cordon ombilical. Une enquête a été ouverte immédiatement pour suspicion d'infanticide.