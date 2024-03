Le milliardaire britannique Joe Lewis veut être placé sous surveillance électronique

Le milliardaire britannique Joe Lewis, soupçonné de fraude, est prêt à être placé sous surveillance électronique pendant trois ans et à accepter une amende de 5 millions de dollars s'il ne doit pas aller en prison. C'est ce qu'ont déclaré ses avocats dans le cadre de la procédure pénale engagée aux États-Unis contre l'ancien propriétaire du club de football britannique de Tottenham.

L'homme d'affaires de 87 ans, installé aux Bahamas, est soupçonné d'"avoir orchestré un stratagème éhonté" de délit d'initié, avait affirmé l'été dernier le procureur du district sud de New York, en annonçant son inculpation.

Entre 2013 et 2021, Joe Lewis aurait "abusé de son accès aux conseils d'administration" de diverses entreprises pour fournir des informations non-disponibles au grand public à ses "relations amoureuses, ses assistants personnels, ses pilotes privés et ses amis". Ces personnes auraient ensuite agi sur la base de ces informations et "engrangé des millions de dollars en Bourse".