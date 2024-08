Le nombre de dossiers ouverts cet été pour assister les Belges en vacances en nette hausse: comment l'expliquer?

La chaleur estivale dans le sud de l'Europe et les départs en vacances improvisés ont affecté le nombre de dossiers ouverts dans la région, signale ce vendredi Touring et Europe Assistance.

Le nombre de dossiers d'assistance médicale et technique ouverts par Touring et Europe Assistance a connu une hausse comprise entre 5% et 16% cet été par rapport à l'été 2023, rapportent les deux compagnies ce vendredi. Selon elles, la canicule persistante dans le sud de l'Europe n'est pas étrangère à l'augmentation des dossiers médicaux.

Les pays et les soucis les plus fréquents

La plupart des appels liés à des problèmes médicaux provenaient de France, d'Espagne, d'Italie, de Grèce, de Turquie, d'Allemagne et des Pays-Bas. Chez Europ Assistance, la Thaïlande prend en outre la tête des destinations lointaines (6%), suivie par les États-Unis (5%), l'Indonésie (4%) et le Maroc (3%). Les deux compagnies notent un effet clair de la canicule avec davantage de cas d'infections, de problèmes gastro-intestinaux et cardiaques et de déshydratation.

Cette hausse est due en grande partie à des départs en vacances improvisés

Au niveau de l'assistance technique, Europ Assistance a ouvert 7.673 dossiers entre fin juin et fin août. Cela représente une augmentation d'environ 5% par rapport à 2023, une année déjà record selon la société. Touring a, quant à elle, dénombré 9.262 interventions techniques et note une hausse de 8%. "Cette augmentation est due en grande partie à des départs en vacances improvisés, causés par le mauvais temps en Belgique, ce qui a conduit à un nombre accru d'accidents de voiture, parfois graves, dus à un manque de préparation", estime Touring.

Les principales causes de panne incluaient des problèmes de batterie, des éclatements de pneus, des problèmes de refroidissement et des problèmes de freinage. La majorité des appels techniques provenaient de France, des Pays-Bas, d'Italie, d'Espagne et d'Allemagne.