Le pilote d'une moto dans un état critique après un accident dans le Tournaisis

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés dimanche, vers 18h30, qu'un grave accident de la route s'était déroulé le long de la rue Grande à Basècles, dans l'entité de Beloeil. Venant de diverses casernes, une autopompe, un camion de balisage, deux ambulances, un SMUR et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place.

L'accident s'est produit à la sortie d'un virage, dans le sens Quevaucamps (Beloeil)- Bury (Péruwelz). Pour une raison indéterminée, le pilote d'une moto a perdu le contrôle de son engin. Le conducteur est seul en cause. Deux personnes, âgées d'une soixantaine d'années, avaient pris place sur cette moto. L'engin a terminé sa course contre la façade d'une friterie-snack. Sous la violence du choc, la passagère a été projetée au sol et est tombée dans un trou, des travaux étant en cours dans cette rue.