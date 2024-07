Le procureur de Manhattan opposé à la demande de Trump d'annuler sa condamnation pénale

L'ex-locataire républicain de la Maison Blanche (2017-2021) et qui rêve d'y retourner avait réclamé début juillet l'annulation pure et simple de son procès en invoquant une décision de la Cour suprême des Etats-Unis, à majorité conservatrice qui avait élargi dix jours plus tôt le champ de l'immunité pénale présidentielle.

Le tribunal pénal de Manhattan "doit rejeter la requête de l'accusé d'annuler sa condamnation et son inculpation sur la base de la récente décision de la Cour suprême sur l'immunité présidentielle", a écrit dans un mémorandum de 70 pages le procureur Bragg.