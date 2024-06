L'un des accusés poursuivi pour "ce qu'il est, et pas ce qu'il a fait", selon son avocat

"Aujourd'hui, on reproche un défaut d'humanisme à mon client", a déclaré Me Stéphane Jans, en ouverture de sa plaidoirie. "Mais quand on cherche l'humanisme, ce n'est pas certain qu'on le trouve à 04h30 du matin à la gare du Nord."

Une obligation pénale d'apporter des soins existe face à une situation de "péril grave", a expliqué l'avocat face aux jurés. Au moment des faits, Medhi El Ouazzani "vient de fumer du crack et présente une démarche boitillante", a-t-il ensuite rappelé. Lors de l'audition des enquêteurs, ces derniers avaient toutefois précisé que l'accusé avait "semblé mettre la victime en position latérale de sécurité et vouloir la réanimer en lui donnant quelques claques."