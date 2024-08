Maroc: plus de 4.800 grâces dans des affaires de culture de cannabis

Le roi du Maroc a décidé de gracier plus de 4.800 agriculteurs faisant l'objet de poursuites ou condamnés dans des affaires de culture illégale du cannabis, a annoncé le ministère de la Justice lundi soir.

Le Maroc, premier producteur mondial de cannabis selon l'ONU, a adopté en 2021 une loi encadrant les usages industriel et médical du cannabis, autorisant sa culture et son exploitation dans trois provinces rurales déshéritées de la région du Rif, dans le nord-est.

Le royaume s'est fixé pour objectif de lutter ainsi contre le trafic de drogue, de se positionner sur le marché mondial du cannabis légal et de désenclaver économiquement le Rif, où la plante est cultivée depuis des siècles et faisait vivre entre 80.000 et 120.000 familles en 2019, selon des estimations officielles.

Les mesures de grâce ne concernent que des cultivateurs, dont l'activité illégale était la plupart du temps tolérée, mais qui pouvaient faire l'objet de poursuites.