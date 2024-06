Onze arrestations à Saint-Josse dans une opération contre des trafiquants de drogue

La zone de police locale Bruxelles-Nord (Schaerbeek/Evere/Saint-Josse-ten-Noode) a mené 12 perquisitions et arrêté 11 personnes jeudi dans le cadre d'une opération contre une bande de trafiquants de drogue opérant sur le territoire de Saint-Josse-ten-Noode. C'est ce qu'a indiqué jeudi le parquet de Bruxelles.

Jeudi, les enquêteurs de la zone Bruxelles-Nord, ainsi que leurs collègues des zones Bruxelles-Ouest (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Molenbeek-Saint-Jean/Berchem-Sainte-Agathe) et Midi (Anderlecht/Saint-Gilles/Forest) ont effectué des perquisitions à 12 adresses.

A la fin de l'an dernier, une unité de la zone de police a récolté un certain nombre d'informations sur un groupe d'individus qui s'adonnaient ensemble à la vente de stupéfiants, principalement du cannabis, au sein de la commune bruxelloise. Une enquête a alors été ouverte et a mis en lumière une vaste association de malfaiteurs présumée.

Ces perquisitions ont permis d'interpeller 11 suspects liés à l'association de malfaiteurs présumée, parmi lesquels les dirigeants présumés, ainsi qu'un particulier qui était signalé à rechercher. Ils doivent à présent être entendus par les enquêteurs et, le cas échéant, par la juge d'instruction.

Au total, entre 25 et 30 kilos de stupéfiants, plus de 10.000 euros en liquide et plusieurs véhicules ont été saisis.