Procès Pharmaceutica: un des prévenus condamné à 17 ans de prison doit être rejugé

Le dossier "Pharmaceutica" avait été jugé en décembre 2023 par la cour d'appel de Liège. Il concernait un trafic international de cocaïne qui arrivait, par tonnes, de Colombie et transitait par les ports d'Anvers et de Rotterdam. La drogue était transformée et conditionnée dans des laboratoires à Ferrières et Modave.

David Caroselli avait été condamné pour son rôle d'organisateur. Il avait écopé d'une peine de 15 ans de prison, d'une amende de 640.000 euros et d'une confiscation de 3 millions d'euros. Il avait aussi reçu une seconde peine de 2 ans de prison pour culture de stupéfiants.