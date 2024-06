Sursis révoqué contre un agriculteur de Bertrix auteur de menaces envers la justice

La cour d'appel de Liège a décidé mardi de révoquer le sursis qui avait été accordé à un agriculteur de Bertrix âgé de 65 ans. Celui-ci devra donc purger une peine de prison ferme de deux ans et payer une amende de 800 euros. Michel G., miné par les conséquences d'un procès qu'il avait perdu au sujet de la propriété d'une source, avait multiplié les publications sur Facebook, dans lesquelles il qualifiait le parquet de la province de Luxembourg, les juges et les avocats "d'association criminelle".

Michel G. est le propriétaire d'une pâture dans la région de Bertrix, où il exerce la profession d'agriculteur. Un conflit historique l'oppose à une famille de notables au sujet d'une source d'eau qui alimentait sa pâture, mais qui aurait été détournée à son insu. Depuis de nombreuses années, il affirme être la victime des agissements du riche propriétaire des terrains qui jouxtent sa propriété. Il soutient que sa source lui a été volée. Il estime aussi que la justice luxembourgeoise, en particulier un substitut du procureur du Roi, a apporté son appui à son adversaire.

Convaincu d'avoir raison, Michel G. multiplie les publications sur Facebook, dans lesquelles il qualifie le parquet de la province de Luxembourg, les juges et les avocats "d'association criminelle". Un jugement de la justice luxembourgeoise l'avait condamné à une peine de deux ans de prison, assortie de mesures probatoires. Ce sursis a été révoqué, parce qu'il n'a pas respecté les modalités d'un suivi psychologique et parce qu'une assistante de justice a été confrontée à son attitude réfractaire. Michel G. a de nouveau publié sur Facebook des propos problématiques qui peuvent faire l'objet de poursuite ou de condamnation. Compte tenu de son comportement négatif et de l'absence de respect de ses engagements, la cour a confirmé la révocation de son sursis.