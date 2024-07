Trente mois de prison contre un trentenaire auteur de violences intrafamiliales

Une fois dans ce centre, la femme avait fait état de violences de la part de son mari et, selon le parquet, les enfants avaient aussi été la cible de coups.

Le prévenu avait fui la Syrie avec sa femme, leurs deux enfants et les deux enfants de son frère décédé. La famille est arrivée en Belgique en novembre 2021 et a été placée dans un centre pour demandeurs d'asile à Mouscron, avant d'être transférée à Arlon.

Le tribunal a estimé les faits établis et a condamné le trentenaire à 30 mois de prison avec sursis probatoire pour la moitié de la peine. Il devra aussi s'acquitter d'une amende 800 euros et dédommager son épouse à hauteur de 1.500 euros définitifs et 750 euros provisionnels par enfant.