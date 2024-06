Trois kayakistes bloqués au milieu de la Lesse secourus par les pompiers

"Les pompiers et ambulanciers de la zone Dinaphi ont été appelés par l'une des victimes qui avait son GSM encore opérationnel", précise le porte-parole. Une autopompe multifonction, une ambulance et six nageurs en eau vive ont été dépêchés sur place. Ces nageurs ont sécurisé la traversée de la Lesse ce qui a permis de ramener les trois personnes, deux jeunes filles et un adolescent, saines et sauves mais transies de froid.

"Ce sauvetage a été réalisé pendant qu'une autre équipe de la zone Dinaphi, secondée des plongeurs de la zone Nage, portait secours à 4 kayakistes bloqués sur la rive entre Houyet et Gendron."