Un enfant enseveli par un glissement de terrain en Autriche

Un garçon de cinq ans a été tué et un autre blessé après un glissement de terrain en Autriche, où des semaines de fortes précipitations ont fragilisé les sols, les autorités pointant jeudi le rôle du dérèglement climatique.

Il a été emporté par un éboulement "d'environ 100 mètres cubes de terre". Malgré l'utilisation de drones et de chiens policiers pour le localiser rapidement, il n'a pu être sauvé.

L'enfant se trouvait mercredi après-midi avec sa mère, son frère et deux camarades sur une route longeant une forêt près de Graz (sud) quand le drame est survenu, selon un communiqué de la police.

Un autre garçon a été "légèrement touché", ont précisé les forces de l'ordre. Âgé de sept ans selon l'agence de presse APA, il a été transporté à l'hôpital par hélicoptère.

Plus tôt cette semaine, un retraité de 77 ans avait trouvé la mort dans les inondations qui affectent le pays alpin depuis plusieurs jours.

Routes impraticables, caves et champs inondés avec des milliers d'interventions de pompiers dans plusieurs régions: les pluies abondantes ont amené les affluents et les lacs à des hauteurs d'eau alarmantes tout en posant des risques dans les zones boisées et montagneuses.