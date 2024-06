Un humoriste indonésien condamné à sept mois de prison pour blasphème

Aulia Rahman avait lancé dans un café de Bandar Lampung, sur l'île de Sumatra, que ce prénom avait perdu sa connotation positive car de nombreuses personnes qui se conduisent mal s'appellent également ainsi. Il a été déclaré coupable de diffamation. Selon les plaignants, il a reconnu les faits et exprimé des regrets.

Mohammed, ou Muhammad, est l'un des prénoms les plus répandus dans le monde, en particulier dans les pays musulmans. L'Indonésie est le pays regroupant le plus grand nombre de musulmans dans le monde. Aulia Rahman a été condamné en vertu d'une loi qui interdit de faire des déclarations contraires à l'une des six religions officielles de l'Indonésie.