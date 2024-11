Quelles seraient les conséquences pour le prince Laurent s'il changeait de nationalité? Voici la réponse d'Alexander De Croo

Au mois de septembre, le prince Laurent a expliqué dans la presse qu'il souhaitait quitter la Belgique pour s'installer en Italie, pays d'origine de sa mère, y travailler et prendre la nationalité italienne. Le frère du Roi n'a toutefois pas informé le gouvernement de ses intentions.

"Le prince a en effet donné un certain nombre d'interviews sur son avenir mais il n'a pas formellement mis le gouvernement au courant de son projet. Le prince est naturellement toujours libre de renoncer à sa dotation et à ses privilèges en tant que membre de la famille royale. Dans ce cas, les obligations définies dans la loi prennent fin également. C'est un point de vue qui a été exprimé dans le passé par mes prédécesseurs mais le prince n'a jamais pris l'initiative de le faire. Le gouvernement prend connaissance du projet du prince Laurent de combiner la nationalité belge avec la nationalité italienne, et de son souhait d'aller vivre en Italie. Un changement de nationalité n'a en soi pas de conséquence automatique sur la dotation", a expliqué le Premier ministre.