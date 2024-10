Info trafic: plusieurs ralentissements signalés autour de Bruxelles, voici l'état de la circulation ce matin

08h09

Deux accidents signalés par la police

Vous ralentissez fortement ce matin sur l'E40 venant de Liège avec toujours 30 minutes entre Haasrode et Woluwé-Saint-Etienne.

Sur le ring interieur de Bruxelles, vous ajoutez 25 minutes entre Wauthier-Braine et Anderlecht vers Grand-Bigard (avant la nouvelle zone de chantier) puis plus loin encore 20 minutes entre Expo et Machelen vers Zaventem et une nouvelle fois 20 minutes entre Wezembeek-Oppem et Léonard.

En extérieur, vous ajoutez 15 minutes entre Zellik et Anderlecht-Nord vers Halle.

Vous ralentissez 15 minutes sur l'E19 Mons-Bruxelles entre l'Aire du Bois du Gard et Houdeng-Goegnies et 20 minutes sur l'E42 Mons-Tournai entre Péruwelz et Tournai-Kain vers Tournai suite à une zone de chantier.

Enfin, la police signale deux accidents : le premier sur la Nationale 5 Charleroi-Couvin à hauteur de Tarcienne vers Couvin et le second sur la Nationale 654 à hauteur de Comblain-au-Pont. Le passage est difficile dans les deux sens de circulation.