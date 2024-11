Il vit dans une planque depuis des mois: un juge belge obligé de se cacher après avoir reçu des menaces

Philippe Van Linthout et Jean-Louis Doyen, les présidents de l'Association des juges d'instruction, tirent la sonnette d'alarme dans une carte blanche sur les conditions peu sûres dans lesquelles les juges d'instruction et magistrats doivent, selon eux, travailler. "Des collègues juges d'instruction sont placés sous sécurité spéciale. Un autre collègue a dû se cacher et vit depuis des mois dans une planque sous haute surveillance policière", écrivent-ils.

Le parquet d'Anvers a confirmé au quotidien flamand qu'un juge d'instruction a été placé dans une maison sécurisée, sans préciser la raison de cette démarche. Il confirme toutefois qu'une enquête judiciaire est en cours.