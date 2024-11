"Il vit depuis des mois dans une planque": un juge belge obligé de se cacher après avoir reçu des menaces

Un juge d'instruction anversois est contraint de vivre depuis des mois dans une planque ou "safehouse", sous protection policière, après de graves menaces émises à son encontre par des narcotrafiquants, rapporte De Standaard jeudi. Les présidents de l'Association des juges d'instruction tirent la sonnette d'alarme et demandent à ce que leur métier soit sécurisé.

"Les criminels s'en prenaient aux policiers, ils s'en prennent aujourd'hui aux magistrats". Ce constat est celui de Jean-Louis Doyen, l'un des présidents de l'Association des juges d'instruction. Il dénonce l'insécurité croissante dans laquelle les juges doivent aujourd'hui travailler. "Le phénomène s'intensifie, estime-t-il. Le milieu criminel n'hésite plus à s'en prendre aux magistrats ou à leur famille. L'idée est de l'effrayer ou de l'empêcher de continuer son enquête", explique Jean-Louis Doyen. Mais les menaces prennent aussi la forme d'un "contrat sur la tête d'un magistrat", comprenez un contrat pour l'exécuter.

Un juge d'Anvers menacé par un criminel emprisonné

En conséquence, les juges d'instruction et magistrats doivent parfois vivre reclus. "Des collègues juges d'instruction sont placés sous sécurité spéciale, décrit Jean-Louis Doyen. Un autre collègue a dû se cacher et vit depuis des mois dans une planque sous haute surveillance policière". Ce collègue est un juge d'Anvers, il a été menacé par un criminel pourtant en prison. "Ils ont un réseau suffisamment étendu pour l'actionner et trouver les bonnes personnes pour mettre à exécution ces menaces", éclaire Jean-Louis Doyen. Le parquet d'Anvers a confirmé qu'une enquête judiciaire était en cours concernant cette affaire.