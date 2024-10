Tentative de viol dans le Bois de la Cambre: neuf ans de prison requis contre un "prédateur sexuel"

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a examiné lundi un dossier à charge de Jimmy L., un Ucclois né en 1994. Il était poursuivi pour des faits de violence et de viol sur sa compagne, et pour l'enlèvement et la tentative de viol d'une jeune fille le 13 octobre 2023 à la sortie des Jeux d'Hiver, dans le Bois de la Cambre à Bruxelles.