Tueurs du Brabant: cette nouvelle piste explorée par la justice va-t-elle tout changer? "Au moins, on aura pu essayer"

Notre journaliste judiciaire Dominique Demoulin suit ce dossier depuis bien longtemps. Elle compare cet événement avec l'affaire Marc Dutroux : "Souvenez-vous, c'est une plaque d'immatriculation partielle qui a permis d'identifier Marc Dutroux, mais c'était immédiatement après l'enlèvement de Laetitia. Ici, on est 40 ans après les faits, et il faut dissocier la voiture de la plaque d'immatriculation", nuance-t-elle.

La Volkswagen Golf qui avait été utilisée. "Elle a servi à trois hold-up, dont celui d'Alost. Dans la nuit du 10 au 11 novembre, donc 48 heures après le hold-up d'Alost, on la retrouve incendiée dans le bois de la Houssière", rappelle Dominique Demoulin. "Pour les enquêteurs, c'est la bonne voiture, celle des tueurs, mais certains en doutent".

La plaque d'immatriculation est, finalement, très importante aussi : "Elle renvoie à une société bruxelloise, une société de spiritueux, et on va se dire que c'est une fausse plaque, on n'ira pas plus loin".

Après avoir été négligée, la piste intéresse désormais la justice. Plusieurs auditions sont prévues par la Chambre des mises en accusation pour aller plus loin : "Entendre les deux enfants qui avaient pour hobby de noter les plaques et qui ont laissé leurs témoignages dans un petit carnet, identifier et interroger les employés de la société de spiritueux. Est-ce qu'ils se souviennent de quelque chose ? Est-ce que cette voiture était à Alost le 9 novembre 85 ? Quel était le numéro de châssis ?"