Attention au brouillard: une alerte jaune lancée sur tout le pays, mais cela va-t-il durer?

Aujourd'hui, le ciel sera gris avec du brouillard et de la bruine. Les maxima varieront entre 2 degrés en haute Ardenne et localement 9 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera faible de direction variable.

Ce soir et la nuit prochaine, la situation évoluera peu. Le ciel restera très nuageux avec des brouillards répandus et un risque de fines bruines. Les minima varieront entre 0 degré en haute Ardenne et 4 degrés en bord de mer. Le vent sera faible de direction variable, puis d'est à sud-est.

Un peu plus de chances d'apercevoir le soleil demain

Demain, le ciel sera gris sur les deux tiers centre et nord-ouest du pays avec du brouillard et parfois quelques fines bruines. Quelques éclaircies se développeront de manière locale mais la grisaille persistera dans de nombreuses régions. En Ardenne et en Gaume, les bancs de brouillard locaux laisseront rapidement la place à un ciel bien ensoleillé. En fonction de l'ensoleillement, les maxima varieront entre 2 et 6 degrés. Le vent sera généralement faible d'est à sud-est, en Ardenne, modéré d'est.

Vendredi et samedi plus ensoleillés

Vendredi et samedi, le ciel sera ensoleillé en Ardenne. En Basse et Moyenne Belgique ainsi qu'en Gaume, le ciel sera d'abord gris avec des brouillards parfois givrants. Quelques éclaircies feront ensuite leur apparition par endroits. Dans d'autres régions, la grisaille persistera toute la journée et les températures ne dépasseront pas 0 à +2 degrés. Dans les régions ensoleillées, les maxima varieront entre +3 et +5 degrés voir même davantage en haute Ardenne. Le gel matinal sera répandu. Le vent sera faible d'est à sud-est ou de direction variable.

Dimanche en deux temps

Dimanche, le début de journée sera assez ensoleillé mais froid en de nombreux endroits. Ensuite, à partir du sud-ouest, des nuages bas envahiront notre pays. Maxima de l'ordre de 3 degrés dans le centre.