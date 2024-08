"Ça fait du bien": les professionnels du tourisme soufflent un peu avec l'arrivée du beau temps

En juillet, durant les jours de pluie, la fréquentation avoisinait souvent les 600 visiteurs dans les activités extérieures. Un millier aujourd’hui. Le responsable des opérations croise les doigts pour les prochains jours. "On espère faire plus de monde dès qu'il fait beau pour un peu justement sauver les jours où il fait un peu moins beau", dit-il. "Plus il y a du monde, plus on sera rentable."

Avec des semaines de galère, un regain d’espoir pour ses gestionnaires. Le soleil fait grimper le nombre de locations. "C'est clair que ça fait du bien", dit un gestionnaire. "On espère vraiment que cette météo va se poursuivre pour continuer sur cette lancée et pourquoi pas rattraper les résultats des autres saisons."

En juillet, la fréquentation du Domaine des Grottes de Han-sur-Lesse a chuté de près de 10% par rapport à l'an dernier. La faute, entre autres, à la pluie. Ici aussi, on espère pouvoir sauver la saison. "Si on ne devait pas y arriver sur le mois d'août, il nous reste quand même encore tout l'automne", dit une responsable. "Ce sont des mois où on sait que la région attire énormément de monde."

Compenser en partie les pertes des derniers mois, c’est le souhait affiché dans cet autre parc animalier.

Une journée comme aujourd’hui, chaude et lumineuse, le parc reçoit la visite d’environ 800 personnes. "C'est vraiment indispensable d'avoir du bon temps parce que tout se passe en extérieur", dit Sabine Dubuisson, directrice générale du Monde Sauvage d’Aywaille. "C'est un parc fort naturel. On veut une immersion des gens dans la nature. Mais voilà, on va devoir évoluer, évidemment. Et on prévoit d'accueillir des activités indoor à partir de l'année prochaine pour pouvoir aussi accueillir les gens, les visiteurs quand il fait moins bon."

Ici, comme chez d’autres opérateurs touristiques, on recrute du personnel supplémentaire durant les périodes de bon temps.