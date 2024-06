De la pluie d'abord à l'est, puis à l'ouest

Le temps sera encore pluvieux sur l'est du pays dimanche matin. Ensuite, il fera généralement sec sur la plupart des régions avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). En cours d'après-midi, la couche nuageuse augmentera à nouveau depuis l'ouest avec des averses atteignant la frange littorale. Celles-ci gagneront finalement la partie centrale du pays en soirée.

Les maxima atteindront 17°C en Hautes-Fagnes, 29°C à la mer et 21 ou 22°C sur le centre du territoire. Le vent sera souvent modéré de nord-ouest.

Ce soir, la nébulosité deviendra variable à abondante avec des averses assez répandues. En cours de nuit, le temps deviendra plus sec sur l'ouest et le centre du pays avec des éclaircies gagnant même la Flandre. Les averses se maintiendront par contre sur l'est du territoire jusqu'en fin de période. Les minima atteindront 11 à 14°C sous un vent faible d'ouest à nord-ouest.