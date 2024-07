De la pluie et des températures fraîches pour les heures à venir

Mercredi après-midi, le temps restera frais avec des valeurs comprises entre 12° ou 13° en Ardenne et 18° sur l'ouest du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). La nébulosité sera assez abondante sous l'influence d'une zone de pluie qui poursuivra sa route vers l'est en provoquant des pluies parfois assez soutenues. À l'arrière, quelques averses resteront possibles. Le vent sera modéré, assez fort à la mer, d'ouest à sud-ouest.

En soirée et la nuit prochaine, le temps restera nuageux. En soirée, quelques ondées seront possibles alors qu'une nouvelle zone de pluie atteindra l'ouest du pays en cours de nuit. Les minima se situeront entre 10° ou 11° sur le relief ardennais et 15° sur l'ouest de la Flandre.

Jeudi, la journée commencera avec un temps très nuageux et encore quelques averses en basse et moyenne Belgique. Ensuite, le temps deviendra rapidement sec avec des éclaircies. Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, quelques ondées seront néanmoins possibles tout au long de la journée. Les températures atteindront 15° à 16° en haute Ardenne et 19° ou 20° en plaine.